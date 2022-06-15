Купер об участии Пойнта в 1-м матче финала: «Шанс есть. Если не получится, ждите во 2-й игре»

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Тренер «Тампы» допустил выход на лед Брэйдена Пойнта в 1-м матче финала Кубка Стэнли.

Первая игра серии «Колорадо» против «Тампы» состоится в Денвере 15 июня. 

Форвард «Лайтнинг» получил травму нижней части тела в седьмом матче серии первого раунда с «Торонто». В следующих двух раундах он не играл. 

«Шанс есть. Все дело в его самочувствии. Сегодня он чувствовал себя хорошо. В общем, если завтра не получится, то ждите во второй игре.

Но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра», – сказал Джон Купер

В 7 матчах текущего плей-офф в активе Пойнта 4 (2+2) очка при полезности «минус 6». 

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