Пойнт тренировался в 3-м звене «Тампы» с Полом и Колтоном перед первой игрой с «Колорадо»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт может сыграть в финальной серии Кубка Стэнли.
Канадец работал в тройках нападения на сегодняшней тренировке команды в преддверии первой игры против «Колорадо».
Пойнт тренировался на правом фланге в третьей тройке атаки вместе с Ником Полом и Россом Колтоном.
Нападающий получил повреждение нижней части тела в 7-й игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая.
Он пропустил 10 последних матчей «Тампы» – это две серии подряд, против «Флориды» и «Рейнджерс».