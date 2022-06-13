Пойнт тренировался в 3-м звене «Тампы» с Полом и Колтоном перед первой игрой с «Колорадо»

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Брэйден Пойнт Ник Пол Росс Колтон Хоккей

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт может сыграть в финальной серии Кубка Стэнли.

Канадец работал в тройках нападения на сегодняшней тренировке команды в преддверии первой игры против «Колорадо».

Пойнт тренировался на правом фланге в третьей тройке атаки вместе с Ником Полом и Россом Колтоном.

Нападающий получил повреждение нижней части тела в 7-й игре первого раунда против «Торонто», которая состоялась 14 мая.

Он пропустил 10 последних матчей «Тампы» – это две серии подряд, против «Флориды» и «Рейнджерс».

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