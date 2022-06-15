«Лос-Анджелес» продлил форварда Тайнэна на 2 года. Он набрал 98 очков в сезоне АХЛ и стал MVP во 2-й раз подряд

продлил форварда Ти Джея Тайнэна на 2 года, он стал 2-кратным MVP АХЛ.

По данным CapFriendly, соглашение с 30-летним игроком будет гибридным – двусторонним в первый год и односторонним во второй.

Зарплата в первый год составит 800 тысяч на уровне и 500 тысяч в (гарантированная сумма 525 тысяч). Во второй год – 775 тысяч.

В минувшем сезоне Тайнэн провел 2 матча за «Кингс» в НХЛ. Всего в лиге он провел 21 матч за карьеру.

В сезоне АХЛ занял 2-е место в гонке бомбардиров, набрав 98 (14+84) очков в 62 матчах за . Его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата во 2-й раз подряд.

В 5 матчах плей-офф добавил еще 3 (1+2) балла.

Также выступил за сборную США на ЧМ по хоккею 2022 – 6 матчей и 5 (0+5) очков.