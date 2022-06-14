Скабелка сменил Михайлиса на посту главного тренера «Барыса»

назначен главным тренером .

Срок контракта рассчитан на 2 сезона – до 30 апреля 2024 года.

Белорусский специалист уже работал в клубе с 2018 по 2020 год. Последним местом работы Скабелки был «Локомотив». Клуб уволил тренера в сентябре 2021 года.

С 2020 года «Барыс» возглавлял . В сезоне-2021/22 клуб занял 8-е место в таблице Востока. В первом раунде плей-офф команда уступила «Металлургу» (1-4 в серии).

«В сезоне-2018/19 «Барыс» при Скабелке продемонстрировал лучший результат в истории регулярных чемпионатов по набранным очкам. Под его руководством «Барыс» дважды выиграл дивизион Чернышева и дважды выходил в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Барыс» ожидает, что возвращение специалиста в Казахстан получится не менее продуктивным. В следующем сезоне клуб будет делать основной упор на молодых казахстанских игроков.

В ближайшее время Скабелка совместно с руководством клуба займется формированием своего тренерского штаба, а также комплектованием состава «Барыса» на предстоящий сезон», – говорится на сайте клуба.