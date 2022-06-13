Кузьменко определится с клубом в НХЛ в течение 10 дней. На этой неделе будут переговоры с «Эдмонтоном», «Ванкувером» и 2 командами из США

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Андрей Кузьменко может назвать свой новый клуб в НХЛ в следующие 10 дней.

Инсайдер Даррен Дрегер сообщает, что россиянин надеется принять решение в течение ближайших 10 дней.

На этой неделе нападающий проведет переговоры с двумя канадскими клубами – «Эдмонтоном» и «Ванкувером».

Также, по данным Дрегера, состоится разговор российского форварда еще с двумя клубами, которые выступают в США.

30 апреля у Кузьменко завершилось соглашение со СКА.

В 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ хоккеист набрал 53 (20+33) очка. В Кубке Гагарина-2022 на счету форварда 14 (7+7) баллов в 16 играх.

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