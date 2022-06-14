«Эдмонтон» продлил контракт с форвардом Мэлоуном на 2 года

продлил контракт с форвардом Брэдом Мэлоуном на 2 года.

Соглашение с 33-летним нападающим является двусторонним. Средняя зарплата на уровне НХЛ составит 762,5 тысячи долларов, в – 250 тысяч.

При этом за первый сезон он получит не менее 350 тысяч, за второй – не менее 300 (вне зависимости от частоты вызовов в основу).

В минувшем сезоне Мэлоун провел за «Ойлерс» 8 матчей в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. Также появился на льду в 2 матчах Кубка Стэнли, заработав 12 минут штрафа.

В АХЛ за провел 52 матча и набрал 39 (14+25) очков при 65 минутах штрафа. В 5 играх Кубка Колдера добавил еще 4 (2+2) балла.

Всего в НХЛ Мэлоун провел 207 матчей и набрал 32 (14+18) очка.