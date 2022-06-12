Галлан о решении оставить Какко в запасе на 6-й матч с «Тампой»: «Не буду об этом говорить»

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Главный тренер «Рейнджерс» не стал комментировать решение оставить Каапо Какко в запасе.

Финский нападающий не сыграл в шестом матче серии финала Западной конференции против «Тампы».

«Лайтнинг» одержали победу со счетом 2:1 и выиграли серию – 4-2.

«Я не буду об этом говорить. Сейчас не время для меня», – ответил Жерар Галлан на вопрос про Какко.

В пятом матче этой серии форвард провел на льду 10:33. Добавим, что нападающий Райан Строум вышел на лед в шестой игре серии, однако из-за повреждения не смог доиграть матч.

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли

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