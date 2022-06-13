Голдобин о финале Кубка Стэнли: «Ничушкин еще не выигрывал. Будет лучше, если победит «Колорадо» – заслужили»

Николай Голдобин дал комментарий о предстоящем финале Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой».
«Если «Тампа» возьмет третий трофей подряд, то это будет чудо.
Но Валерий Ничушкин еще не выигрывал. Поэтому будет лучше, если выиграет «Колорадо». Они этого заслужили.
Почему бы и нет? У «Тампы» идеальная команда и лучший вратарь мира. Также их нападение может решить исход матча в любой момент.
Поэтому всё так и складывается. У «Колорадо» же Макар показывает феноменальную игру», – сказал нападающий «Металлурга».