Голдобин о финале Кубка Стэнли: «Ничушкин еще не выигрывал. Будет лучше, если победит «Колорадо» – заслужили»

дал комментарий о предстоящем финале Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой».

«Если возьмет третий трофей подряд, то это будет чудо.

Но Валерий Ничушкин еще не выигрывал. Поэтому будет лучше, если выиграет «Колорадо». Они этого заслужили.

Почему бы и нет? У «Тампы» идеальная команда и лучший вратарь мира. Также их нападение может решить исход матча в любой момент.

Поэтому всё так и складывается. У же Макар показывает феноменальную игру», – сказал нападающий .