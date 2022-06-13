Комментатор Магранов: «Панарин показал не все, на что способен. Но был ли в «Рейнджерс» игрок, выглядевший ярче Артемия?»

Комментатор Виталий Магранов оценил игру в плей-офф .

– На протяжении всего плей-офф велись разговоры о том, что Панарин не играет на своем уровне. Это подтверждает и статистика. Как вы объясняете не слишком яркую игру Артемия – травма, или соперники не позволяли проявить себя?

– Безусловно, соперники уделяли ему особое внимание, потому что он является одним из лидеров «Рейнджерс». Я соглашусь, от Панарина многие ждали большего.

Иногда, уже после завершения плей-офф, мы узнаем, что какой-то игрок выступал с травмой.

И я не удивлюсь, если новости подобного рода поступят в отношении Артемия. Он действительно показал далеко не все, на что он способен.

При этом если задаться вопросом, а был ли в составе «Рейнджерс» игрок, который выглядел ярче Панарина? Да, временами выделялся Зибанежад. Но в остальном Артемий все равно генерировал моменты и заброшенные шайбы.

– Чего не хватило «Рейнджерс» в серии против «Тампы»?

– Сложно назвать какой-то конкретный элемент. Думаю, это просто более молодая и менее опытная команда, чем «Тампа».

По первым двум матчам серии мы увидели ту игру, которая в следующем году может вывести в финал Кубка Стэнли и позволит выиграть трофей.

Когда команда здорово играет в обороне, и одновременно с этим фантастически действует вратарь – жди беды. сама в этом убедилась.

Но им удалось перестроиться. И тут уже «cинерубашечникам» не хватило опыта и веры в систему Галлана. Да и 2 серии по 7 матчей не могли не сказаться.

«Рейнджерс» показали образец своей лучшей игры. Я думаю, что в следующем году они будут всерьез претендовать на , – сказал комментатор.