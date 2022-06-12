Панарин в 6-м матче против «Тампы»: 3 броска, малый штраф и «минус 1» за 21:52. У него 6+10 в 20 играх плей-офф

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Артемий Панарин остался без очков в шестом матче серии с «Тампой».

«Рейнджерс» уступили «Лайтнинг» в финале Восточной конференции (2-4, 1:2 в шестом матче). 

Российский нападающий клуба из Нью-Йорка завершил плей-офф с 16 (6+10) очками в 20 матчах при общей полезности «минус 5». 

Сегодня Панарин (21:52 – второе время среди форвардов команды после Зибанежада, 2:46 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок. 

Также допустил 1 потерю и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. 

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