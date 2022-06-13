«Колорадо» подписал однолетний контракт с экс-форвардом «Трактора» Седлаком

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В «Колорадо» переходит бывший нападающий «Трактора».

«Эвеланш» сообщили о подписании однолетнего соглашения с чешским форвардом Лукашем Седлаком.

В мае стало известно, что 29-летний хоккеист не вернется в состав челябинской команды в следующем сезоне.

Спустя неделю Седлак подписал контракт в Чехии с «Пардубице».

В прошедшем сезоне нападающий набрал 43 (18+25) очка в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 10 играх.

Седлак уже выступал в НХЛ – с 2016 по 2019 год он представлял «Коламбус». Всего в лиге провел 162 матча и записал в свой актив 27 (15+12) очков.

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