Ривс о попадании в запас «Рейнджерс»: «Я играл как собачье дерьмо в четвертом матче с «Тампой». Должен быть честен с собой»

резко раскритиковал свою в игру в серии Кубка Стэнли против .

35-летний хоккеист попал в запас и не сыграл в пятом и шестом матчах серии с «Лайтнинг».

В четвертой игре серии канадец заработал показатель полезности «минус 1», получил четыре минуты штрафа и провел на льду 8 минут и 54 секунды.

«Попадать в запас – всегда отстой. Но я должен быть относиться к себе честно. Я играл как собачье дерьмо в четвертом матче», – сказал нападающий команды из Нью-Йорка.

Ривс не набрал ни одного очка в 18 матчах плей-офф.