Алексей Терещенко: «Хотелось, чтобы было больше наших игроков в НХЛ, но реалии дают о себе знать. Имею в виду хоккейное образование»

Алексей Терещенко прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли.
«Лайтнинг» обыграли «Рейнджерс» (4-2) и в финальной серии плей-офф встретятся с «Колорадо».
«Ребята молодцы: Ничушкин, Василевский, Сергачев, Кучеров. И играют на высоком уровне.
Хотелось бы, чтобы было больше наших игроков в НХЛ, но, к сожалению, наши реалии дают о себе знать. Имею в виду хоккейное образование.
В этом финале нет фаворита. «Колорадо» и «Тампа» очень прилично играют. Обе команды сбалансированные.
Единственное – в «Тампе» вратари сильнее. С Василевским больше шансов на титул. Но и уровень игры «Колорадо» очень высокий», – сказал бывший нападающий сборной России.
«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли