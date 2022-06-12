Алексей Терещенко: «Хотелось, чтобы было больше наших игроков в НХЛ, но реалии дают о себе знать. Имею в виду хоккейное образование»

прокомментировал выход «Тампы» в финал Кубка Стэнли.

«Лайтнинг» обыграли «Рейнджерс» (4-2) и в финальной серии плей-офф встретятся с «Колорадо».

«Ребята молодцы: Ничушкин, Василевский, Сергачев, Кучеров. И играют на высоком уровне.

Хотелось бы, чтобы было больше наших игроков в , но, к сожалению, наши реалии дают о себе знать. Имею в виду хоккейное образование.

В этом финале нет фаворита. «Колорадо» и очень прилично играют. Обе команды сбалансированные.

Единственное – в «Тампе» вратари сильнее. С Василевским больше шансов на титул. Но и уровень игры очень высокий», – сказал бывший нападающий сборной России.

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли