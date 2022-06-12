Орлов о 3-м финале «Тампы» подряд: «Это очень тяжело с конкуренцией в НХЛ. Отличная работа менеджмента, пример того, как должен работать клуб»

считает «Тампу» примером того, как должен работать хоккейный клуб.

– За кого будете болеть в финале Кубка Стэнли?

– Ни за кого. Хорошо, что там есть русские ребята. Конечно, хотелось, чтобы мы были там.

– А кто фаворит?

– Тяжело сказать.

У очень сильная команда. Они сильны в атаке, но там непонятная ситуация с вратарями. травмирован. Ну, а если в «Тампу» вернется , будет очень хорошо для них.

– Удивлены, что «Тампа» третий год подряд выходит в финал?

– Это большое достижение. Это очень тяжело, учитывая конкуренцию в лиге.

Каждый год у них длинный сезон, усталость, короткое лето, и они снова в финале. Отличная работа менеджмента. Это пример того, как должен работать клуб.

Даже если кто-то уходит, они точечно заменяют. Говорят, что они превысили потолок зарплат, но это никого не волнует, у них уже два кубка подряд, и есть возможность получить третий, – сказал защитник .

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли