Бардаков об ответственности из-за игры с Ротенбергом: «Роман Борисович даже под шайбу сел, как-то неловко стало»

ответил на вопрос об ответственности из-за игры в одной команде с .

Нападающий СКА представляет команду Санкт-Петербурга на турнире «3 на 3», который начался 12 июня.

– Для меня это первый турнир «3 на 3». Я первый раз заявился.

Я приехал сюда не выиграть, а начать свой тренировочный процесс, влиться в режим, а дальше у меня уже пойдут серьезные тренировки.

Это игра накоротке, она всегда полезна, здесь мало пространства. «3 на 3» – формат, приближенный к хоккею реальному.

– Чувствуете ответственность из-за игры в команде с Ротенбергом?

– Я так не скажу. Мы все выходим на лед в качестве игроков, мы в одной лодке. Это то же самое, что выйти с Антоном Бурдасовым или Никитой Гусевым, поэтому нет.

Мы сами производим смены, Роман Борисович сегодня даже под шайбу сел, как-то даже неловко стало, – сказал Бардаков.