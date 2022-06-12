Первый тренер Кучерова: «Никита стал более закаленным. Такой боец! Матерый, вытаскивал «Тампу»

Первый тренер считает, что он вытаскивал «Тампу» в серии с «Рейнджерс».

«Лайтнинг» вышли в финал плей-офф НХЛ, обыграв клуб из Нью-Йорка в финале Восточной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче).

«С пяти лет он был со мной. Отношения у нас хорошие. Очень рад, что Кучеров снова вышел в финал Кубка Стэнли. Этими голами он все доказал.

Сейчас Никита становится более зрелым и нацеленным. Он почувствовал эту игру. Сначала с у них не шла игра, но смогла выкарабкаться. Кучеров стал более закаленным. Такой боец! Матерый стал. И вся команда!

От Кучерова многое зависело, он вытаскивал команду! Главное, чтобы здоровье было. Никто не знает, как у них, чего. Об этом в плей-офф не говорят», – сказал .