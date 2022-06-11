Дементьев о том, что россиян могут не выбрать на драфте НХЛ: «Не думаю, что клубы захотят наступать на эти грабли второй раз»

Агент Алексей Дементьев высказался о выборе российских игроков на драфте НХЛ-2022.

– Драфт НХЛ – это процедура, которая позволяет клубам закрепить права на игроков. Он сам по себе больше нужен командам, чем игрокам.

Если хоккеист по-настоящему ценен на рынке, то он будет интересен клубам НХЛ. Ранее, когда образовалась , то клубы НХЛ решили, что российские игроки не поедут в Северную Америку, и была подобная ситуация. Но подписывали Зайцева, Панарина и еще ряд игроков, которых не драфтовали. Сейчас идут разговоры о Кузьменко и о других.

Поэтому я не думаю, что клубы и скауты НХЛ захотят наступать на эти грабли второй раз: отказываться от выбора россиян, а потом переплачивать незадрафтованным игрокам по первому контракту.

– Как вы думаете, кого-то россиян могут выбрать в этом году в первом раунде?

– Не знаю. Если кого-то из наших игроков выберут в первом раунде драфта, это будет большой плюс. Но это не тот момент, на который стоит ориентироваться в игре. Было достаточное количество хоккеистов, и не только россиян, но и североамериканцев и европейцев, которые были выбраны в первом раунде, но в НХЛ толком не играли.

И, наоборот, в Зале хоккейной славы есть незадрафтованные игроки. Поэтому драфт, первый раунд – все это коварно. Главное – как ты будешь играть в будущем, – сказал Дементьев.

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