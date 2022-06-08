Разин сообщил о подписании «Северсталью» защитника, крайнего и центрального нападающих

Главный тренер прокомментировал последние переходы.

«Сегодня мы официально обменяли на защитника из системы ЦСКА Семена Луговяка. Надеюсь, что от этого договора все останутся в плюсе, и прежде всего хоккеисты.

Я считаю, что Ване Рогову нужно сменить обстановку для того, чтобы сделать шаг вперед. Искренне надеюсь, что у него все получится. Пример Влада Провольнева должен вдохновить.

Также надеюсь, что и Семен Луговяк впишется в нашу команду. , который по этой же дорожке перешел к нам, должен ему помочь.

Также хочу сообщить нашим болельщикам, что есть еще три подписи под контрактами… Имена этих ребят объявим попозже. Могу только сказать, что это защитник, крайний и центральный нападающие», – написал Разин.