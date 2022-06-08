Разин сообщил о подписании «Северсталью» защитника, крайнего и центрального нападающих

Теги ЦСКА Северсталь КХЛ Андрей Разин Владислав Провольнев Никита Макеев Иван Рогов Семен Луговяк Хоккей

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал последние переходы.

«Сегодня мы официально обменяли Ивана Рогова на защитника из системы ЦСКА Семена Луговяка. Надеюсь, что от этого договора все останутся в плюсе, и прежде всего хоккеисты.

Я считаю, что Ване Рогову нужно сменить обстановку для того, чтобы сделать шаг вперед. Искренне надеюсь, что у него все получится. Пример Влада Провольнева должен вдохновить.

Также надеюсь, что и Семен Луговяк впишется в нашу команду. Никита Макеев, который по этой же дорожке перешел к нам, должен ему помочь.

Также хочу сообщить нашим болельщикам, что есть еще три подписи под контрактами… Имена этих ребят объявим попозже. Могу только сказать, что это защитник, крайний и центральный нападающие», – написал Разин.

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