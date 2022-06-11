Тренер «Тампы» о 6-м матче с «Рейнджерс»: «В такие моменты боль и усталость должны исчезнуть. Мы в одной игре от финала»

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Тренер «Тампы» считает, что усталость в плей-офф должна отходить на второй план. 

Команду отделяет одна победа от третьего подряд выхода в финал Кубка Стэнли. «Молнии» выигрывают у «Рейнджерс» в финале Восточной конференции (3-2 после пяти матчей). 

В последний раз в истории НХЛ трижды подряд в финале играл «Эдмонтон» (с 1983 по 1985 годы). 

«В такие моменты боль и усталость должны исчезнуть. На протяжении целого года, начиная с предсезонки, игры идут одна за другой. Мы проходим через это однообразие событий, через травмы.

Теперь мы в одной игре от выхода в финал Кубка Стэнли. Это должно превосходить все, что причиняет вам физическую боль.

В прошлом мы добивались успеха, но это не дает никаких гарантий для будущего. Мы должны показать нашу лучшую игру», – сказал Джон Купер

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