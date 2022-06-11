Дементьев о привилегиях легионеров в КХЛ: «Почему априори получают в разы больше россиян? Почему приставляют переводчика, оплачивают иные расходы? Где справедливость?»

Агент Алексей Дементьев считает, что в у легионеров слишком много привилегий.

– Несмотря на бегство легионеров по ходу минувшего плей-офф, их количество в КХЛ пока решили не уменьшать. Каждый клуб может вновь заявить по пять иностранцев...

– Я считаю, что у нас очень мало легионеров в КХЛ, которые точно лучше российских игроков. Есть, конечно, иностранцы, показывающие высокий класс. На них можно ориентироваться, но это единицы.

– То, что их количество через год будет сокращено до трех, – позитивное решение?

– Принципиально это хорошее решение для российского хоккея. Теперь взор наших селекционеров и менеджеров будет в большей степени обращен на тех молодых российских игроков, которые находятся в системе клубов.

А дальше начинается работа по развитию хоккеиста, и тут уже становится реально понятно, насколько тренер реально хорош, может ли он чему-то научить свою молодежь.

– Но многие считают, что отсутствие конкуренции среди легионеров влияет на стоимость российских игроков на внутреннем рынке.

– Может быть, но не существенно. Почему легионер должен априори получать в разы больше, чем россиянин? Почему иностранцу приставляют переводчика, достаточно часто оплачиваются иные расходы? Почему такие же бонусы не предлагают нашим игрокам?

Почему, как бы плохо не играл иностранный хоккеист, он будет выходить в большинстве? Где справедливость? К примеру, чтобы закрепиться в НХЛ, в 99 процентах из 100, надо свободно разговаривать на английском языке. Иначе тренер скажет, что такого игрока не понимает и не хочет видеть в своем составе. На этом все и закончится, – сказал Дементьев.