Девон Тэйвс о сопернике «Колорадо» по финалу: «Углубимся в изучение, когда узнаем, с кем будем играть»

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Защитник «Колорадо» Девон Тэйвс сказал, что пока не изучает «Тампу» и «Рейнджерс». 

«Эвеланш» сыграют в финале Кубка Стэнли с победителем финала Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Тампой» (2-3 после пяти матчей). 

«Не уделяю этому слишком много внимания. Обычно это просто какие-то задние мысли, когда готовлю ужин или гуляю с семьей.

Думаю, что в основном парни настроены именно так. Не знаю, сколько из них уже что-то изучают. Мы углубимся в это, когда узнаем, с кем будем играть», – сказал Тэйвс. 

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