Девон Тэйвс о сопернике «Колорадо» по финалу: «Углубимся в изучение, когда узнаем, с кем будем играть»

Защитник сказал, что пока не изучает «Тампу» и «Рейнджерс».

«Эвеланш» сыграют в финале Кубка Стэнли с победителем финала Восточной конференции между и (2-3 после пяти матчей).

«Не уделяю этому слишком много внимания. Обычно это просто какие-то задние мысли, когда готовлю ужин или гуляю с семьей.

Думаю, что в основном парни настроены именно так. Не знаю, сколько из них уже что-то изучают. Мы углубимся в это, когда узнаем, с кем будем играть», – сказал Тэйвс.