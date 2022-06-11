Финальная серия Кубка Стэнли начнется 15 или 18 июня.

представила два варианта календаря финальной серии. Какой из них будет утвержден, зависит от исхода шестого матча финала Восточной конференции между и (2-3).

Кто бы ни вышел в финал от Востока, преимуществом своей площадки будет располагать чемпион Запада – .

Если «Лайтнинг» выиграют шестой матч, то финальная серия начнется в Денвере 15 июня – в следующую среду. Следующие матчи запланированы на 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.

Если же на Востоке состоится седьмой матч, то финальная серия начнется в Денвере 18 июня – в следующую субботу. Следующие матчи запланированы на 20, 22, 24 и, если потребуется, 26, 28 и 30 июня.

Все матчи будут начинаться в 20:00 по североамериканскому восточному времени (03:00 следующего дня по московскому времени).