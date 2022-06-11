Финальная серия Кубка Стэнли начнется 15 или 18 июня.
НХЛ представила два варианта календаря финальной серии. Какой из них будет утвержден, зависит от исхода шестого матча финала Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Тампой» (2-3).
Кто бы ни вышел в финал от Востока, преимуществом своей площадки будет располагать чемпион Запада – «Колорадо».
Если «Лайтнинг» выиграют шестой матч, то финальная серия начнется в Денвере 15 июня – в следующую среду. Следующие матчи запланированы на 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.
Если же на Востоке состоится седьмой матч, то финальная серия начнется в Денвере 18 июня – в следующую субботу. Следующие матчи запланированы на 20, 22, 24 и, если потребуется, 26, 28 и 30 июня.
Все матчи будут начинаться в 20:00 по североамериканскому восточному времени (03:00 следующего дня по московскому времени).