«Флорида» подписала защитника «Лександа» Сьялина. Швед был задрафтован «Рейнджерс»

подписала защитника «Лександа» Калле Сьялина.

Контракт новичка с 22-летним шведом рассчитан на 2 сезона.

Игрок был выбран на драфте НХЛ-2017 в 5-м раунде под общим 145-м номером. Клуб из Нью-Йорка за время действия прав его не подписал.

В минувшем сезоне Сьялин набрал 22 (6+16) очка в 48 матчах за в шведской лиге при полезности «-6». При этом в предыдущем сезоне у него было 7 (1+6) очков в 46 играх.

В 3 матчах плей-офф забил 1 гол. В Лиге чемпионов сыграл за клуб 9 матчей и набрал 5 (2+3) баллов. Также выступал за сборную Швеции на Евротуре.