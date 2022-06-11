«Флорида» подписала защитника «Лександа» Сьялина. Швед был задрафтован «Рейнджерс»

Теги переходы Рейнджерс Флорида НХЛ чемпионат Швеции Лександ Калле Сьялин Хоккей

«Флорида» подписала защитника «Лександа» Калле Сьялина.

Контракт новичка с 22-летним шведом рассчитан на 2 сезона. 

Игрок был выбран «Рейнджерс» на драфте НХЛ-2017 в 5-м раунде под общим 145-м номером. Клуб из Нью-Йорка за время действия прав его не подписал. 

В минувшем сезоне Сьялин набрал 22 (6+16) очка в 48 матчах за «Лександ» в шведской лиге при полезности «-6». При этом в предыдущем сезоне у него было 7 (1+6) очков в 46 играх. 

В 3 матчах плей-офф забил 1 гол. В Лиге чемпионов сыграл за клуб 9 матчей и набрал 5 (2+3) баллов. Также выступал за сборную Швеции на Евротуре. 

 

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