Стэмкос подрался с Лафреньером во время массовой потасовки после завершения матча «Рейнджерс» – «Тампа». Ее начали Фокс и Кучеров

подрался с во время массовой потасовки.

Эпизод произошел после завершения пятого матча финальной серии Восточной конференции между «Рейнджерс» и (1:3, 2-3).

Почти одновременно с сиреной форвард «молний» бросил по воротам соперника, защитник клуба из Нью-Йорка Адам Фокс ударил его клюшкой. Это привело к потасовке с участием игроков обеих команд.

Стэмкос и Лафреньер сбросили краги и были наказаны за драку. Также судьи выписали малые штрафы защитнику «молний» Эрику Чернаку и двум игрокам – Фоксу и форварду Райану Строуму.

Отметим, что в драке сошлись два первых номера драфта. Стэмкос был выбран под общим первым номером в 2008 году, Лафреньер – в 2020 году.