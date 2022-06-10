Стэмкос подрался с Лафреньером во время массовой потасовки после завершения матча «Рейнджерс» – «Тампа». Ее начали Фокс и Кучеров

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Стивен Стэмкос подрался с Алексисом Лафреньером во время массовой потасовки.

Эпизод произошел после завершения пятого матча финальной серии Восточной конференции между «Рейнджерс» и «Тампой» (1:3, 2-3). 

Почти одновременно с сиреной форвард «молний» Никита Кучеров бросил по воротам соперника, защитник клуба из Нью-Йорка Адам Фокс ударил его клюшкой. Это привело к потасовке с участием игроков обеих команд. 

Стэмкос и Лафреньер сбросили краги и были наказаны за драку. Также судьи выписали малые штрафы защитнику «молний» Эрику Чернаку и двум игрокам «Рейнджерс» – Фоксу и форварду Райану Строуму. 

Отметим, что в драке сошлись два первых номера драфта. Стэмкос был выбран под общим первым номером в 2008 году, Лафреньер – в 2020 году. 

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