Тренер «Колорадо» о том, что сказал команде при 1:3: «Давления больше нет. Можем свободно играть в свою игру, выложить все на стол»

Тренер рассказал о том, что сказал команде в перерыве при счете 1:3.

«Колорадо» обыграл в четвертом матче финала Западной конференции (6:5 ОТ, 4-0), уступая по ходу игры со счетом 1:3 и 2:4.

«При счете 1:3 после двух периодов давления больше нет. Я сказал, что мы можем свободно играть в свою игру и попробовать добиться успеха. Выложить все на стол.

– это трофей, который очень трудно завоевать. Это битва на истощение. Никто не проходит через нее, не имея взлетов и падений, не сталкиваясь с травмами и прочими невзгодами.

Те команды, которые справляются с этим лучше всего, обычно доходят до конца. Или попадают в финал, по крайней мере», – сказал .

«Колорадо» отыгрался с 2:4 в третьем периоде 4-го матча с «Эдмонтоном» и победил в овертайме – 6:5 ОТ