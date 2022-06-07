Тренер «Колорадо» о том, что сказал команде при 1:3: «Давления больше нет. Можем свободно играть в свою игру, выложить все на стол»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Джаред Беднар Хоккей

Тренер «Колорадо» рассказал о том, что сказал команде в перерыве при счете 1:3. 

«Колорадо» обыграл «Эдмонтон» в четвертом матче финала Западной конференции (6:5 ОТ, 4-0), уступая по ходу игры со счетом 1:3 и 2:4. 

«При счете 1:3 после двух периодов давления больше нет. Я сказал, что мы можем свободно играть в свою игру и попробовать добиться успеха. Выложить все на стол. 

Кубок Стэнли – это трофей, который очень трудно завоевать. Это битва на истощение. Никто не проходит через нее, не имея взлетов и падений, не сталкиваясь с травмами и прочими невзгодами.

Те команды, которые справляются с этим лучше всего, обычно доходят до конца. Или попадают в финал, по крайней мере», – сказал Джаред Беднар

«Колорадо» отыгрался с 2:4 в третьем периоде 4-го матча с «Эдмонтоном» и победил в овертайме – 6:5 ОТ

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