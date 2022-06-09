ЛеБрюн считает, что «Сиэтл» может подписать Годро: «О них никто не говорит, но думаю, что они будут агрессивны на рынке свободных агентов»

Пьер ЛеБрюн поделился мыслями о будущем нападающего .

У 28-летнего форварда летом истекает 6-летний контракт с со средней зарплатой 6,75 миллиона долларов. Он может стать неограниченно свободным агентом.

«Я сделал несколько звонков на этой неделе. Могу сказать, что «Калгари» хочет услышать определенность до 13 июля.

Думаю, это важно для менеджмента «Флэймс», потому что это позволит им искать разные решения, если им не понравится то, что они услышат.

Пара команд, за которыми нужно последить. упоминается часто. У них достаточно места под потолком зарплат, завершается контракт Пи Кей Суббана с кэпхитом 9 миллионов долларов, но не забывайте про контракт Джека Хьюза с кэпхитом 8 млн долларов. Кроме того, нужно подписать с Йеспером Браттом, который провел хороший сезон.

Как насчет , у которого много места в платежной ведомости? О них никто не говорит, но я думаю, что этим летом они будут агрессивны на рынке свободных агентов», – сказал инсайдер TSN.