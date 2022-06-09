Стартовала продажа билетов на Кубок мэра Москвы по хоккею. Стоимость – от 100 рублей

Началась продажа билетов на Кубок мэра Москвы.
С 25 по 28 августа в столице при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Билеты на турнир уже поступили в продажу.
В этом году в Кубке мэра участвуют шесть команд: московские ЦСКА, «Спартак», «Динамо», подмосковный «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» и «Амур».
Матчи пройдут на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле. В этом году организаторами принято решение сделать билеты максимально доступными, стоимость начинается от 100 рублей.
Расписание событий турнира:
25 августа (четверг)
14:00 «Витязь» – «Спартак»;
17:45 Церемония открытия;
18:00 ЦСКА – «Динамо»;
26 августа (пятница)
14:00 ЦСКА – «Амур»;
18:00 «Спартак» – «Куньлунь»;
27 августа (суббота)
14:00 «Витязь» – «Куньлунь»;
18:00 «Динамо» – «Амур»;
28 августа (воскресенье)
10:00 Матч за 5-е место: 3-е место группы А – 3-е место группы Б;
14:00 Матч за 3-е место: 2-е место группы А – 2-е место группы Б;
18:00 Финал: 1-е место группы А – 1-е место группы Б;
20:30 Церемония награждения.
Билеты доступны по этой ссылке.