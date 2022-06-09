Стартовала продажа билетов на Кубок мэра Москвы по хоккею. Стоимость – от 100 рублей

Началась продажа билетов на Кубок мэра Москвы.

С 25 по 28 августа в столице при поддержке Департамента спорта города Москвы пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Билеты на турнир уже поступили в продажу.

В этом году в Кубке мэра участвуют шесть команд: московские , , , подмосковный «Витязь», «Куньлунь Ред Стар» и .

Матчи пройдут на арене «Мегаспорт» на Ходынском поле. В этом году организаторами принято решение сделать билеты максимально доступными, стоимость начинается от 100 рублей.

Расписание событий турнира:

25 августа (четверг)

14:00 – «Спартак»;

17:45 Церемония открытия;

18:00 ЦСКА – «Динамо»;

26 августа (пятница)

14:00 ЦСКА – «Амур»;

18:00 «Спартак» – «Куньлунь»;

27 августа (суббота)

14:00 «Витязь» – «Куньлунь»;

18:00 «Динамо» – «Амур»;

28 августа (воскресенье)

10:00 Матч за 5-е место: 3-е место группы А – 3-е место группы Б;

14:00 Матч за 3-е место: 2-е место группы А – 2-е место группы Б;

18:00 Финал: 1-е место группы А – 1-е место группы Б;

20:30 Церемония награждения.

Билеты доступны по этой ссылке.