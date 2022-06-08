Вячеслав Быков: «Санкции против России имеют обратный эффект. Зимой увидим им цену»

, проживающий в Швейцарии, высказался на политическую тему.

– Как санкции против России влияют на Швейцарию?

– Так же, как и по всему миру, санкции против России имеют обратный эффект. Растут цены на продукты, на бензин, наверняка будут расти цены на энергоносители. Зимой мы увидим цену этим санкциям. Могу сказать, что швейцарцы сами себя наказывают.

– Швейцарцы тоже присоседились к некоторым санкциям.

– Это, конечно, не делает им чести. Швейцария всегда считалась нейтральной страной, но, видимо, сейчас пропаганда так действует, что этот нейтралитет нарушился.

Думаю, все равно, когда спецоперация закончится, правда откроется. Надеюсь, это произойдет достаточно быстро, и люди узнают настоящую правду, – сказал бывший главный тренер сборной России.