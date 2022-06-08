Гудлер о бронзе Чехии на ЧМ по хоккею 2022: «Зря восхищаются Ялоненом. Cмысл праздновать? Кто-то празднует 2-е место в Кубке Стэнли?»

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Иржи Гудлер не видит смысла праздновать бронзу сборной Чехии на ЧМ по хоккею 2022. 

Команда под руководством Кари Ялонена впервые с 2012 года вошла в тройку призеров чемпионата мира. 

«Зря им восхищаются. Нужно отдать должное нескольким парням, выигравшим эти медали для себя и других, но на этом все. 

Какой смысл праздновать бронзу? Либо победа, либо ничего. Вы когда-нибудь видели, как кто-то празднует второе место в Кубке Стэнли? 

Тем более, что наш хоккей от этого ничего не выиграет. Я в этом убежден.

После выборов состав руководства федерации частично изменится, будет новый глава. Но весь исполком, похоже, останется. Это неправильно, в этом нет никакого смысла. 

Под рукой у нового хоккейного президента должны быть свои люди, а не унаследованные от кого-то. Особенно при том, что в нынешнем исполкоме минимум людей, которые разбираются в хоккее. Там восемьдесят процентов понятия о нем не имеют», – считает обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта».   

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