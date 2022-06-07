Александр Шарыченков: «Еременко провел легендарную карьеру! Своим примером показывал, каким должно быть отношение к хоккею»

Александр Шарыченков прокомментировал свое возвращение в ЦСКА из «Салавата Юлаева».
– Как принимал решение?
– Пообщались с семьей и близкими и решение пришло само собой. Долго не думал, переговоры прошли быстро!
– Следил ли за ЦСКА в прошедшем чемпионате?
– Во время сезона не всегда удавалось наблюдать за матчами армейцев. Но финальную серию смотрел от и до. Рад за команду, поздравил ребят с победой!
– Что тебе дал минувший год в плане твоего спортивного развития?
– Прошлый сезон был интересным, отличный коллектив, поработал с иностранными специалистами. Увидел их подход к работе. Удалось для себя узнать какие-то новые вещи.
– Вратарские линии в большинстве клубов претерпят изменения. Кто из голкиперов может стать героем нового сезона?
– Сейчас время показывать себя с лучшей стороны. В лиге играет много талантливых и способных голкиперов. Поэтому любой из вратарей может стать героем.
– Карьеру завершил Александр Еременко, с которым ты вместе выступал. Можно сказать, что завершена целая эпоха?
– Да, Александр провел по-настоящему легендарную карьеру! Он сильно мне помогал в момент, когда мы играли вместе. Своим примером показывал, каким должно быть отношение к хоккею! Человек с характером, поэтому он справится с любой ролью, которую выберет! – сказал вратарь.