Александр Шарыченков: «Еременко провел легендарную карьеру! Своим примером показывал, каким должно быть отношение к хоккею»

прокомментировал свое возвращение в из .

– Как принимал решение?

– Пообщались с семьей и близкими и решение пришло само собой. Долго не думал, переговоры прошли быстро!

– Следил ли за ЦСКА в прошедшем чемпионате?

– Во время сезона не всегда удавалось наблюдать за матчами армейцев. Но финальную серию смотрел от и до. Рад за команду, поздравил ребят с победой!

– Что тебе дал минувший год в плане твоего спортивного развития?

– Прошлый сезон был интересным, отличный коллектив, поработал с иностранными специалистами. Увидел их подход к работе. Удалось для себя узнать какие-то новые вещи.

– Вратарские линии в большинстве клубов претерпят изменения. Кто из голкиперов может стать героем нового сезона?

– Сейчас время показывать себя с лучшей стороны. В лиге играет много талантливых и способных голкиперов. Поэтому любой из вратарей может стать героем.

– Карьеру завершил , с которым ты вместе выступал. Можно сказать, что завершена целая эпоха?

– Да, Александр провел по-настоящему легендарную карьеру! Он сильно мне помогал в момент, когда мы играли вместе. Своим примером показывал, каким должно быть отношение к хоккею! Человек с характером, поэтому он справится с любой ролью, которую выберет! – сказал вратарь.