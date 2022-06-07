Капитан женской сборной Канады Пулен стала консультантом по развитию игроков «Монреаля»

Теги Монреаль НХЛ женский хоккей сборная Канады жен Мари-Филип Пулен Хоккей

Мари-Филип Пулен стала консультантом по развитию игроков «Монреаля».

Отмечается, что капитан женской сборной Канады не завершает игровую карьеру. Она будет работать в клубе НХЛ на полставки.

31-летняя Пулен является трехкратной олимпийской чемпионкой. Всего она выиграла 15 медалей на международных соревнованиях.

В феврале канадка стала первым игроком в истории хоккея (как женского, так и мужского) с голами в четырех олимпийских финалах.

Капитан женской сборной Канады Пулен не перейдет в мужской хоккей. Она продолжит работу над созданием новой женской лиги

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