Капитан женской сборной Канады Пулен стала консультантом по развитию игроков «Монреаля»

Мари-Филип Пулен стала консультантом по развитию игроков «Монреаля».
Отмечается, что капитан женской сборной Канады не завершает игровую карьеру. Она будет работать в клубе НХЛ на полставки.
31-летняя Пулен является трехкратной олимпийской чемпионкой. Всего она выиграла 15 медалей на международных соревнованиях.
В феврале канадка стала первым игроком в истории хоккея (как женского, так и мужского) с голами в четырех олимпийских финалах.
Капитан женской сборной Канады Пулен не перейдет в мужской хоккей. Она продолжит работу над созданием новой женской лиги