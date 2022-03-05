Капитан женской сборной Канады Пулен не перейдет в мужской хоккей. Она продолжит работу над созданием новой женской лиги

Капитан женской сборной Канады Пулен не перейдет в мужской хоккей.

Мари-Филип Пулен недавно стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

После победы канадок на Олимпиаде-2022 в Пекине клуб «Труа-Ривьер» (система «Монреаля») предложил ей пройти просмотр.

Представители хоккеистки опубликовали заявление, в котором отвергли эту идею. В нем отмечается, что Пулен посвятила свою карьеру продвижению и развитию женского хоккея и продолжит работу над созданием новой женской лиги.

В 2019 году после закрытия Канадской женской хоккейной лиги Пулен и другие игроки присоединились к Ассоциации профессиональных женщин-хоккеистов (PWHPA).

Группа хочет создать устойчивую профессиональную женскую лигу, в которой игроки смогут получать достойные зарплаты и такую ​​же поддержку, как и мужчины-профессионалы.

«Мы верим в это. Мы боремся за то, чтобы создать эту лигу не только для себя, но и для следующего поколения. Будем двигаться дальше.

Нам просто нужно набраться терпения. Я думаю, что великие дела требуют времени. Посмотрим, что произойдет», – сказала Пулен.

Канадка Пулен – 1-й игрок в истории хоккея с голами в 4 финалах Олимпиад