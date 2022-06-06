18-летний Бучельников: «Хотелось дебютировать в КХЛ в прошлом сезоне. Сейчас постараюсь показывать себя лучше – может, заметят»

Дмитрий Бучельников рассказал о желании сыграть в .

– Есть отличия Дмитрия Бучельникова в сезоне-2021/2022 по сравнению с предыдущим? Как минимум ты стал полноценным лидером.

– Да, уверенности стало намного больше. В первом сезоне на молодежном уровне сыграл более 40 матчей, во втором – больше 50. Я стал лидером через работу, везение, огромное желание прогрессировать.

– Чему научил первый плей-офф в ?

– Не бояться вообще ничего.

Я всегда думал, что плей-офф – это такая штука, где до жути страшно играть. Так что закалил характер через эти матчи, где много силовой борьбы. В регулярке этого не хватало.

В нужный момент ты должен быть уверен в себе и обязательно подходить ко всему с холодной головой. Это игры на выбывание, надо оставаться спокойным, чтобы в нужный момент решить исход встречи.

– На фоне таких результатов думаешь о шансах в ВХЛ и КХЛ?

– Конечно, хочется двигаться на взрослый уровень. Даже в КХЛ хотелось дебютировать в сезоне-2021/2022, потому что мы все движемся к одной мечте.

Сейчас постараюсь подлечиться и, начиная с июля, показывать себя лучше и лучше. Может быть, заметят.

У всех разные взгляды на молодежь. Кому-то нужны бойцы, кому-то – результативные ребята. В любом случае все будет зависеть от шанса и от возможностей, – сказал 18-летний нападающий системы .

Бучельников набрал 75 (41+34) очков в 56 матчах минувшего регулярного чемпионата Париматч Мололежной хоккейной лиги, став лучшим бомбардиром СКА-1946.