Якушев о «Спартаке»: «Надеюсь, скоро будем праздновать не только финал Кубка России, но и чемпионство»

надеется на чемпионство «Спартака» в РПЛ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался о победе красно-белых над «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Я надеюсь, что в скором времени мы будем праздновать не только финал Кубка России, но и чемпионство. Финал показал, какими должны быть матчи внутреннего чемпионата по посещаемости.

К нам в ложу в «Лужниках» приехали знаменитые хоккеисты – , Володя Лутченко – Илья болел очень страстно.

Приехал он, правда, в «хорошем» настроении. Мы сидели тихо, а он кричал на всю ложу: «Оле-оле!» Очень нервная была игра!» – заявил Якушев.