Форвард «Тампы» Пойнт пропустит 4-й матч серии против «Рейнджерс»

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Брэйден Пойнт все еще не готов вернуться в состав «Тампы».

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что нападающий не сыграет в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс».

При этом канадец продолжает выходить на лед. В понедельник он тренировался вместе помощником главного тренера Джеффом Хэлперном.

Напомним, форвард получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3), которая состоялась 14 мая. В текущем плей-офф НХЛ на его счету 4 (2+2) очка.

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