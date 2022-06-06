Форвард «Тампы» Пойнт пропустит 4-й матч серии против «Рейнджерс»

все еще не готов вернуться в состав .

Главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сообщил, что нападающий не сыграет в четвертом матче серии Кубка Стэнли против .

При этом канадец продолжает выходить на лед. В понедельник он тренировался вместе помощником главного тренера .

Напомним, форвард получил повреждение нижней части тела в седьмой игре первого раунда против «Торонто» (2:1, 4-3), которая состоялась 14 мая. В текущем плей-офф на его счету 4 (2+2) очка.

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