Генменеджер «Торпедо» о переходе японского форварда: «Это игрок на развитие. Сборы покажут, достоин ли он получить шанс в КХЛ»

«Торпедо» объяснило подписание контракта с японским нападающим.

20-летний хоккеист Ю Сато подписал соглашение с нижегородским клубом.

«Это игрок на развитие. Но самое главное – у него просмотровый контракт.

Раньше он уже играл в России, воспитанник команды МХЛ – «Крыльев Советов». Хотим посмотреть, как он выглядит сейчас.

В дальнейшем сборы покажут, достоин ли он получить шанс в КХЛ – как и другие находящиеся на просмотре игроки, включая собственных воспитанников», – сказал генеральный менеджер клуба Максим Гафуров.

В прошедшем сезоне Ю Сато играл в лиге USHL за «Линкольн» и набрал 20 (9+11) очков в 56 матчах.