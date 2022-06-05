Денис Паршин: «Уровень чемпионата Словакии сопоставим с ВХЛ. Возможно, даже немного сильнее»

прокомментировал свой переход в «Нефтехимик» из «Кошице».

– Расскажите о прошедшем сезоне в Словакии. Каков уровень хоккея в этом чемпионате?

– Во-первых, очень рад присоединиться к «Нефтехимику». О своей новой команде я всегда слышал только положительные отзывы. А прошлый сезон молодая команда под руководством нового тренерского штаба провела достойно. И мне очень приятно оказаться в таком коллективе. Приложу все силы, чтобы добиться с командой поставленных целей.

Что касается словацкого чемпионата, то он довольно сильный. Все команды быстрые и жесткие. Играть там было интересно. Там немного другое хоккейное мышление. Уровень, конечно, пониже чем в КХЛ, но сопоставим с нашим и, возможно, даже немного сильнее. Жалко, что мой клуб «Кошице» проиграл в полуфинальной серии.

– Рассчитывали, что после проведенного там сезона удастся вернуться в КХЛ?

– Хоть и играл в другой стране, в другом чемпионате, цель была одна – вернуться в сильнейшую лигу Европы. Считаю, что там удалось показать неплохую игру, статистику. Думаю, это тоже способствовало моему возвращению.

– Первый официальный матч за «Нефтехимик» станет для вас 700-м в . Вообще следите за своей статистикой?

– Да, я знаю, что эта игра станет юбилейной в моей карьере. Мне это событие придаст еще больше сил, эмоций и настроения. Буду рад этому. Уверен, что нашу команду ждет хороший сезон, а первая игра только добавит нам сил, – сказал нападающий «Нефтехимика».

«Нефтехимик» подписал 36-летнего Паршина на год. Он провел сезон в словацком «Кошице»