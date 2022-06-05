Плющев о сборной России: «Мы уже не в элите. Сейчас к нам подтягиваются швейцарцы, немцы и датчане»

высказался касательно выступления сборной России на -2022.

Команда заняла 2-е место, уступив в финале Финляндии (1:2).

– Вновь на совете не было какого-то внятного отчета о выступлениях сборной на Олимпиаде? Почему это не озвучивается, если есть что сказать?

– Здесь все очень просто. Во-первых, если бы настоящие специалисты стали задавать вопросы по этому поводу, то возникли бы затруднения с ответами. А во-вторых, мы серебро взяли – это же классный результат!

– Ну да, звание ЗМС всем дали.

– Вот и весь ответ. Хотя я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что в Пекине мы классную игру показали. Все очень негативно относились. 1:0. 1:0, буллиты…

– Да, играли со многими в натяжку.

– Я давно говорю: мы уже не в элите – ни первые, ни вторые и даже не четвертые. Сейчас к нам подтягиваются и швейцарцы, и немцы, и датчане. Просто наши руководители в этом признаться не хотят, потому что тогда надо что-то менять. А они не знают, что и как! Зато все сидят на хороших местах! Сейчас, правда, кислород с выездом перекрыли, а раньше еще можно было съездить куда-нибудь в интересное место, хоккей посмотреть, – сказал заслуженный тренер России.