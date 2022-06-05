Павел Купчихин: «Павел Ротенберг – трудолюбивый парень, не выпендрежник. Удивительно, что он играет в хоккей – при финансовых возможностях их семьи»

Павел Купчихин поделился воспоминаниями об игре с Павлом Ротенбергом.

– Павел Ротенберг из Питера, с которым ты играл вместе в сборной России на Зимней юношеской Олимпиаде в Норвегии. Помнишь такого?

– Конечно. Трудолюбивый парень, для меня удивительно, что он играет в хоккей – при финансовых возможностях их семьи, это же очень тяжелый вид спорта.

И сам по себе, вне льда, он не выпендрежник какой-нибудь, а обычный в общении человек. Мы играли тогда юношескую Олимпиаду, завоевав по ее итогам бронзу, обыграли финнов в матче за третье место. В финале США обыграли Канаду, – сказал защитник жлобинского «Металлурга».