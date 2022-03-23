Павел Ротенберг забил в плей-офф ВХЛ впервые с 2019 года

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Гол Павла Ротенберга помог питерскому «Динамо» выйти в следующий раунд плей-офф ВХЛ.

22-летний хоккеист отметился заброшенной шайбой в первом периоде шестого матча серии против «Химика».

Питерское «Динамо» одержало победу со счетом 4:3, выиграло серию 4-2 и вышло в полуфинал Кубка Петрова.

Ротенберг впервые с 2019 года забросил шайбу в рамках плей-офф ВХЛ. 5 марта 2019 года он забил гол в ворота «Тороса».

В текущем розыгрыше плей-офф нападающий набрал 1 (1+0) балл за результативность в 10 играх.

В регулярном чемпионате Ротенберг записал на свой счет 8 (2+6) очков в 44 матчах при среднем игровом времени 13:00.

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