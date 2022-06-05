«Виннипег» не начал обсуждать с Дюбуа условия нового контракта. Он может стать ограниченно свободным агентом

Теги НХЛ Виннипег Кевин Чевелдэйофф Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

«Виннипег» не начал переговоры с форвардом Пьером-Люком Дюбуа о новом контракте.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кевин Чевелдэйофф. 

23-летний игрок может стать ограниченно свободным агентом. У него завершается срок действия контракта со средней зарплатой 5 миллионов долларов. 

В минувшем сезоне 3-й номер драфта НХЛ-2016 набрал 60 (28+32) очков в 81 матче регулярного чемпионата, установив личный рекорд по голам. 

Также сыграл за сборную Канады на ЧМ по хоккею 2022 – 13 (7+6) баллов в 10 матчах турнира. 

Плата за репутацию. Каким будет новый контракт Дюбуа?

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