«Виннипег» не начал обсуждать с Дюбуа условия нового контракта. Он может стать ограниченно свободным агентом

не начал переговоры с форвардом Пьером-Люком Дюбуа о новом контракте.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Кевин Чевелдэйофф.

23-летний игрок может стать ограниченно свободным агентом. У него завершается срок действия контракта со средней зарплатой 5 миллионов долларов.

В минувшем сезоне 3-й номер драфта НХЛ-2016 набрал 60 (28+32) очков в 81 матче регулярного чемпионата, установив личный рекорд по голам.

Также сыграл за сборную Канады на ЧМ по хоккею 2022 – 13 (7+6) баллов в 10 матчах турнира.

Плата за репутацию. Каким будет новый контракт Дюбуа?