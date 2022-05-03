«Виннипег» продлил контракт с генменеджером Чевелдэйоффом на 3 года. Клуб начал искать нового тренера, Лаури – среди кандидатов

«Виннипег» продлил контракт с генменеджером Кевином Чевелдэйоффом на 3 года.

Специалист находится в должности с 2011 года – с момента переезда «Атланты» в Канаду.

Он сообщил, что клуб будет искать нового главного тренера. Одним из кандидатов на этот пост станет Дэйв Лаури, заменивший Пола Мориса по ходу минувшего регулярного чемпионата.

По словам Чевелэйоффа, будущее ассистентов главного тренера определится после выбора главного тренера. Кто-то из них может войти и в новый штаб.

«Джетс» не вышли в плей-офф впервые за последние 5 лет.

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