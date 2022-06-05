Вратарь «Колорадо» Францоуз выиграл 5-й матч подряд в этом плей-офф. Рекорд клуба – 6 побед

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Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз выиграл 5-й матч подряд в этом плей-офф. 

32-летний чешский голкипер отразил 27 бросков из 29 в третьем матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (4:2, 3-0). 

У него стало 5 побед в 5 матчах в текущем плей-офф, причем дважды Францоуз выиграл, выйдя на замену. 

Рекорд франшизы по продолжительности серии побед в плей-офф (с учетом достижений «Квебека») делят Марио Джосселин (6 побед подряд в 1987 году) и Филипп Грубауэр (6 побед подряд в 2021 году).

Отметим, что Патрик Руа трижды выдавал серии из 5 побед. 

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