Иван Чехович: «Локомотив» – команда с большой буквы. Постоянно претендует на Кубок Гагарина, всегда рядом, но что-то не получается»

поделился ожиданиями перед выступлениями за .

– Игра за вас не разбаловала? Все-таки после такой вседозволенности может быть трудно адаптироваться к хоккею .

– Именно поэтому переход в «Локомотив» для меня вызов. Я знаю, что за тренер Игорь Валерьевич. При нем нельзя быть игроком только атаки.

Хочу быть полезным на всех участках площадки. Стремлюсь взять много нового, чтобы впоследствии стать кубковым игроком и чемпионом.

– Был ли у вас разговор с Никитиным?

– Да, пообщались, естественно. Он сказал, что нужно подойти готовым к сборам.

Я получил инструкции по «физике», а нюансы по тактике будут летом, при личной встрече. В общих чертах я понял его требования.

– «Локомотив» – команда с историей и амбициями. Кто или что для вас ярославский хоккей?

– Первая ассоциация, как и у всех людей, с авиакатастрофой 2011 года. А так это всегда была команда с большой буквы. Они постоянно претендуют Кубок Гагарина. Всегда рядом, но что-то не получается.

В детстве, когда играли с ними, мне всегда нравился Ярославль как город. Когда мне поступило предложение – сразу согласился.

– Опыт, приобретенный в Канаде, помог вам в общении с ?

– Сто процентов. Мы как будто с полувзгляда понимали друг друга. Ошибусь, посмотрю в сторону Дэвида – и все пойму.

Как будто он был моим тренером лет пять. Его стиль игры мне идеально подходил. Вроде бы все, что он требовал, я выполнял. Хоккей Немировски заточен на креативность, а это мой конёк.

– Каков Немировски в обычной жизни?

– Во всех моих предыдущих командах тренер был начальником. А Немировски с ребятами был в близких отношениях, как будто и сам игрок.

Дэвид – очень открытый, понимающий человек. Но это не значит, что в «Торпедо» была анархия, – сказал бывший форвард нижегородского клуба.