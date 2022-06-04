Василевский прервал серию из 17 подряд побед в плей-офф после поражений. Он отразил 25 бросков «Рейнджерс» из 28 во 2-м матче

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Андрей Василевский прервал серию из 17 побед в плей-офф после поражений.

«Тампа» уступила «Рейнджерс» во втором матче финала Восточной конференции (2:3, 0-2).

Команда прервала серию из 17 побед после поражений в кубковых матчах, начавшуюся со старта плей-офф-2020. 

Во всех этих 17 матчах ворота «молний» защищал Василевский (94,2% отраженных бросков, коэффициент надежности 1,47, 5 шатаутов). 

Сегодня Андрей отразил 25 бросков по своим воротам из 28. С его статистикой в текущем плей-офф можно ознакомиться здесь

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