Городской совет Темпе одобрил начало переговоров о строительстве новой арены «Аризоны».

Темпе – это центр округа Марикопа в штате Аризона, крупный пригород Финикса.

На специальном заседании члены совета проголосовали за то, чтобы город и застройщик начали переговоры о строительстве новой арены и развлекательного комплекса. Его частью будут отели, апартаменты, розничные магазины и букмекерские конторы.

Клуб планирует обойтись без какого-либо государственного участия в финансировании строительства.

Компания-застройщик Bluebird LLC была основана владельцем «Койотис» Алексом Меруэло.

В этом году «Аризона» переедет из Глендэйла, где выступала с 2003 года, на арену университета штата Аризона.

Клуб НХЛ проведет там как минимум 3 сезона. При этом «Койотис» столкнутся с серьезными ограничениями во время выступления на студенческой арене.