Защитники «Бостона» Макэвой, Гжельчик и Райлли выбыли на 6, 5 и 3 месяца после операций

Защитники , Мэтт Гжельчик и перенесли операции.

24-летний Макэвой выбыл на 6 месяцев, 28-летний Гжельчик – на 5. Игрокам сделали операции на плечах. Таким образом, они пропустят начало следующего сезона.

В этом сезоне Макэвой набрал 56 (10+46) очков в 78 играх регулярного чемпионата при полезности «+31» и среднем времени 24:39. В 6 играх плей-офф добавил еще 5 (0+5) баллов.

Гжельчик в 73 матчах набрал 25 (4+21) очков при полезности «+23» и среднем времени 18:45. В плей-офф провел 5 игр.

28-летний Райлли перенес операцию по восстановлению сухожилия правого голеностопного сустава и удалению костных фрагментов. Срок восстановления – 3 месяца.

В 70 матчах регулярного чемпионата на его счету 17 (4+13) очков при полезности «минус 2», 32 минутах штрафа и среднем времени 18:56. В плей-офф провел 5 игр.

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