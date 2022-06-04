Прайс стал обладателем «Билл Мастертон Трофи» – награды за верность хоккею. Он вернулся после травмы колена и курса лечения от наркозависимости

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».
Данная награда вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Победитель определяется путем голосования, в котором участвуют члены Ассоциации хоккейных журналистов (в этом году – 183 человека). Каждый выборщик называет тройку кандидатов, баллы считаются по схеме 5-3-1.
Прайс набрал в общей сложности 343 балла при 50 первых местах, опередив форварда «Филадельфии» Кевина Хэйса (264, 31) и защитника «Айлендерс» Здено Хару (242, 33).
В топ-5 также вошли форварды Райан Гецлаф («Анахайм», 127, 12) и Кайл Окпосо («Айлендерс», 101, 12).
34-летний Прайс сыграл всего 5 матчей в нынешнем сезоне. Он пропустил большую его часть из-за длительного восстановления от травмы колена.
В прошлом году вратарь «Монреаля» стал участником программы помощи хоккеистам НХЛ. Это было связано с употреблением психоактивных веществ и необходимостью лечения.