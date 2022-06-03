Кадри – 9-й игрок в истории НХЛ, набравший 3 очка в матче плей-офф за 2:04 или менее

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Назем Кадри – 9-й игрок в истории НХЛ с 3 очками в матче плей-офф за 2:04 или менее.

Форвард «Колорадо» сделал три голевые передачи во втором периоде второго матча с «Эдмонтоном» в финале Западной конференции (4:0, 2-0).

«Эвеланш» забросили три шайбы подряд за 124 секунды.  

Быстрее Кадри 3 очка в кубковых матчах набирали только 8 игроков. 

Рекордом владеет Джо Мэлоун («Монреаль», 1919 год, 40 секунд). На втором месте Дики Мур («Монреаль», 1954, 54 секунды), на третьем – Рэй Бурк («Бостон», 1988, 1 минута 13 секунд). 

Также в список входят Той Блэйк («Монреаль», 1943 – 1:17, 1944 – 1:19), Рик Токкет («Питтсбург», 1993, 1:29), Хенрик Седин и Сами Сало (оба – «Ванкувер», 2011, 1:55), Крис Пронгер («Сент-Луис», 1998, 2:00). 

В 12 матчах текущего плей-офф у Кадри стало 14 (6+8) очков. 

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