Продюсер Роднянский о «Легенде №17» и «Движении вверх»: «Это идеологические заявления в одежде того времени»

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Продюсер Александр Роднянский поделился мыслями о фильме «Легенда №17».

 – Наш тренер – чрезвычайно жесткий, такой отец-командир. Обязательно буллинг. Как был у меня, когда я занимался плаванием. Такие люди не могли сказать: «У тебя хорошо получается». И все равно в какой-то момент благодарные ученики к тебе приходят, тебя любят, на тебя смотрят собачьим трогательным взглядом: «Ты нас унижал и оскорблял, зато мы теперь крутые чемпионы».

Образ оскорбительного насилия – часть имперской матрицы, проявившейся столь трагически сегодня.

И хотя эти фильмы – «Легенда 17», «Движение вверх» – правда здорово сделаны, важно заметить, что в хорошем американском кино стараются очень аккуратно обходиться с реальными фактами.

Особое удовольствие в спортивных драмах – это финал, где появляется историческая хроника, видны прототипы героев. И ты сравниваешь. Условно, как в фильме Дэвида Оуэна Рассела «Боец», где боксера играет Марк Уолберг, а его брата – Кристиан Бэйл.

А «Легенда 17» и «Движение вверх» были построены на условном материале, который был драматургически изменен. Это идеологические заявления в одежде того времени.

Я помню матчи с канадцами, помню, что они считались более сильными, каждый матч был на разрыв сердца. И все-таки суперсерию канадцам советские команды тогда проиграли. И невероятного признания от людей с перекошенными лицами, как канадцев показали в фильме, не было.

– Допустимо ли добиваться художественной зрелищности вот так?

– Бывают картины, которые не претендуют на аутентичность, но если вы говорите, что делаете фильм о легендарном Харламове и команде ЦСКА, о великом баскетбольном матче и сборной Советской Союза, то извольте соответствовать. Белов и Едешко – это реальные люди. И надо к этому относиться чрезвычайно глубоко.

Посмотрите сейчас на Apple сериал про баскетболистов «Стойкость». Посмотрите, как там играют 14-летние мальчишки. То есть они искали актеров среди реально играющих в баскетбол. Не обучили актеров сделать два шага и забросить мяч, а взяли ребят, которые здорово играют, и нашли среди них наиболее одаренных еще и актерски. Это совершенно разные подходы, – сказал Роднянский в интервью Sports.ru.

«Легенда 17» и «Движение вверх» – это идеологические заявления в одежде того времени». Интервью продюсера Александра Роднянского

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